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АвтоИдеи

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Ресурс китайских моторов в такси: от 150 до 400 тысяч км — что показала реальная эксплуатация

Ресурс китайских моторов в такси: от 150 до 400 тысяч км — что показала реальная эксплуатация

Когда на дорогах появляется очередной яркий кроссовер с восточным шильдиком, первое, о чём задумываешься, — сколько он протянет.

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