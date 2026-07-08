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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«ПСЖ» не продал Коло-Муани «Ювентусу» за 30 млн евро. Клубы продолжают переговоры

« Ювентус » продолжает переговоры с « ПСЖ » о трансфере  Рандаля Коло-Муани . Парижский клуб отклонил первое предложение туринцев на сумму 30 миллионов евро, пишет Фабрицио Романо.

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