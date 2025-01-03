Яблоки на снегу: почему фрукты лучше не замораживать

Зимой россияне чаще чем в другое время года предпочитают приобретать замороженные овощи и ягоды. Хозяйки отдают предпочтение таким продуктам, чтобы не покупать свежие плоды, обработанные различными веществами с целью длительного хранения.
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