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Яблоки на снегу: почему фрукты лучше не замораживать

Яблоки на снегу: почему фрукты лучше не замораживать

Зимой россияне чаще чем в другое время года предпочитают приобретать замороженные овощи и ягоды. Хозяйки отдают предпочтение таким продуктам, чтобы не покупать свежие плоды, обработанные различными веществами с целью длительного хранения.

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