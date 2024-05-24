Дерматолог Абрамова посоветовала не забывать про трехступенчатую систему ухода за кожей в отпуске

Дерматолог Ксения Абрамова дала советы по наполнению косметички для летних поездок. Даже во время отпуска в далеких странах не стоит забывать про трехступенчатую систему ухода за кожей, отметила эксперт в беседе с Life.
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