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Дерматолог Абрамова посоветовала не забывать про трехступенчатую систему ухода за кожей в отпуске

Дерматолог Абрамова посоветовала не забывать про трехступенчатую систему ухода за кожей в отпуске

Дерматолог Ксения Абрамова дала советы по наполнению косметички для летних поездок. Даже во время отпуска в далеких странах не стоит забывать про трехступенчатую систему ухода за кожей, отметила эксперт в беседе с Life.

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