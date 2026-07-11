Годовщина трагедии на Волыни стала поводом для политической эскалации в Европе

Что именно случилось 11 июля 1943 года и почему поляки называют эту дату Кровавым воскресеньем? Насколько велика была роль ОУН в принятии решения об этнической чистке польского населения? Существовал ли письменный приказ на уничтожение мирных жителей или трагедию списывают на «эксцессы на местах»? И возможно ли повторение сценария операции «Висла», и какие сигналы подаёт Варшава Читать далее: https://govorit.