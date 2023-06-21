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В Новосибирске появилась аллея олимпийцев и паралимпийцев

В Новосибирске появилась аллея олимпийцев и паралимпийцев

Фотографии спортсменов разместили в пешеходном тоннеле под дамбой Октябрьского моста.Тоннель между Кировским и Ленинским районами Новосибирска украсили экспозицией с фотографиями олимпийцев, паралимпийцев и их тренеров в преддверии Дня города.

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