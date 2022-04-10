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Александр Зуев: «После серебра на Олимпиаде баскетбол 3х3 в России стали воспринимать всерьез»

Игрок сборной России по баскетболу 3х3 Александр Зуев рассказал, как в России изменилось отношение к этому виду спорта после завоеванного серебра на Олимпиаде в Токио.

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