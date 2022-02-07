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Байден обсудил ситуацию вокруг Украины с Макроном, который 7 февраля посетит Россию

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден обсудил дипломатию и сложившуюся вокруг Украины ситуацию с французским лидером Эммануэлем Макроном, который в понедельник, 7 февраля, посетит Россию.

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