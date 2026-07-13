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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Россиянам рассказали, какой размер накоплений стоит иметь к выходу на пенсию

Россиянам рассказали, какой размер накоплений стоит иметь к выходу на пенсию

Комфортная старость — это не обязательно миллионы рублей: многое решает время и регулярность взносов Россиянам необходимо накопить не менее 450 тысяч рублей, чтобы получать ежемесячную прибавку к пенсии в размере 2,2–2,6 тысячи рублей, сообщил "Газете.

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