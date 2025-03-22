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Минобороны России: Подразделения "Центр" нанесли серьёзный удар по ВСУ

Минобороны России: Подразделения "Центр" нанесли серьёзный удар по ВСУ

Министерство обороны России сообщает об успешных действиях подразделений "Центр", которые укрепили позиции на переднем крае.

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