В ЕС все-таки откажутся от транзита газа через Украину с 2025 года Ирэн ОрлонскаяКомиссар Европейского союза по энергетике Кадри Симсон объявила о плане прекратить транзит газа из России через территорию Украины к 2025 году и рассматривает возможность использования украинских хранилищ для своих газовых запасов.