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  • Игорь Овчаренко
    А если стаж 60 лет,то как?Увеличить пенсию ...
  • Татьяна Рябинова
    Сармату им отправить, иначе не поймутНужно быть готовы...
  • Наташа Устинова
    Да лучше бы и не знать никогда этого болабола. Абсолютно никчёмный и не нужный человечек в думе. Да между прочим там ...В Госдуме озвучил...

В ЕС все-таки откажутся от транзита газа через Украину с 2025 года

В ЕС все-таки откажутся от транзита газа через Украину с 2025 года

В ЕС все-таки откажутся от транзита газа через Украину с 2025 года Ирэн ОрлонскаяКомиссар Европейского союза по энергетике Кадри Симсон объявила о плане прекратить транзит газа из России через территорию Украины к 2025 году и рассматривает возможность использования украинских хранилищ для своих газовых запасов.

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