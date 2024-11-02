Пропавший под Курском депутат-контрактник Локотченко выжил при обстреле

29-летний депутат Госсобрания Башкирии Алексей Локотченко, заключивший контракт с Минобороны РФ, найден живым в Курской области, об это заявил председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев.
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