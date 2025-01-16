Пушка М-46 помогает нашим бойцам громить ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Расчет пушки М-46 группировки войск «Центр» уничтожил замаскированный командный пункт и укрепрайон Вооруженных сил Украины (ВСУ) на красноармейском направлении, что позволило предотвратить ротацию подразделений противника на этом участке фронта.
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