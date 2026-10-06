Экс-футболист Булыкин: Аргентине будет сложно без Месси

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что сборной Аргентины будет сложно без Лионеля Месси выиграть чемпионат мира, передает «Матч ТВ».
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