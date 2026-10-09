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Иркутск Сегодня

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7,5 млн рублей за полгода: в Заларинском районе осудили мошенницу, обманувшую пятерых друзей

39-летняя жительница Иркутской области получила 4 года колонии за обман пятерых знакомых. Она убедила их вложить деньги в «прибыльный проект» по продаже арестованного имущества должников, а сама потратила средства на свои нужды.

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