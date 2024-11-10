Steak Lovers
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Steak Lovers

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Закрытая пицца кальцоне по итальянскому рецепту. Повторяем в обычной домашней духовке

Закрытая пицца кальцоне по итальянскому рецепту. Повторяем в обычной домашней духовке

Кальцоне — закрытая пицца с сочной начинкой, которая порадует всех любителей итальянской кухни. Следуйте пошаговой инструкции, чтобы приготовить это блюдо с насыщенным вкусом и аппетитной сырной корочкой.

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