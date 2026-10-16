Во втором квартале 2026 года инвестиции в основной капитал упали на 6,6% год к году, а за первое полугодие снижение составило 9,9%, что стало самым глубоким спадом за последние десять лет.
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