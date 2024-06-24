В США закончился газ Потоки природного газа на семь экспортных заводов СПГ в США в последние дни резко сократились, что привело к повышению базовых цен природного газа в США на бирже Генри-Хаб.
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В США закончился газ Потоки природного газа на семь экспортных заводов СПГ в США в последние дни резко сократились, что привело к повышению базовых цен природного газа в США на бирже Генри-Хаб.
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