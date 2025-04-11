Эксперт Сухова перечислила «симптомы» страха близости

Специалист также объяснила, как поступать в этом случае Многие люди боятся быть по-настоящему открытыми с другими людьми, и это может мешать не только отношениям, рассказала «Вечерней Москве» психолог Анна Сухова.
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