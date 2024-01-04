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Буффон – о лудомании: «Футболист не совершает преступление, если ставит на баскетбол и собачьи бега. Государство поощряет азартные игры, стадионы переполнены рекламой»

Джанлуиджи Буффон в интервью Corriere della Sera отреагировал на дисквалификацию Сандро Тонали и Николо Фаджоли за ставки на футбол.

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