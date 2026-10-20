Старые удлинители могут перегреваться и вызывать пожар. Кандидат технических наук, заведующий кафедрой цифровых и аддитивных технологий ИПТИП РТУ МИРЭА Владимир Зуев посоветовал не оставлять их включенными на ночь без необходимости, сообщает RT .
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