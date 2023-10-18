В ГД попросили правительство проработать вопрос о госрегулировании цен на пиво

Комитет Государственной Думы по экономической политике направил председателю правительства России Михаилу Мишустину письмо с просьбой поручить проработать вопрос о дополнении перечня товаров, в отношении которых разрешается вводить внутригосударственное ценовое регулирование.
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