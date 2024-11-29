Эвасон о судьях в игре с «Монреалем»: «Просто смешно. «Коламбус» выходит «2 в 1», соперник хватает игрока за бедро. Это не может не быть штрафом»

Матч регулярного чемпионата НХЛ закончился поражением «Коламбуса» в овертайме (3:4). Перед решающим голом канадцев, форвард «Монреаля» Ник Сузуки схватил Кента Джонсона, убегавшего «2 в 1» и потащил его вниз.
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