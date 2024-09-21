Психолог Завертяева: любой абьюз проходит цикл из трех этапов

"Абьюз" — психологическое насилие, которое часто сопровождается физическим насилием. Цель абьюзера — всеми доступными способами сделать так, чтобы другой человек демонстрировал желаемое для него поведение.
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