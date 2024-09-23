Учителям пообещали перерасчет зарплат

Первый вице-премьер правительства Забайкальского края Андрей Кефер заявил, что учителям школ региона, которые находились в отпуске этим летом, должны сделать перерасчет зарплат с учетом июльского повышения.
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