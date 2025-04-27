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Двойной удар: зарубежные компании в Китае сильно пострадали от торговой войны

Двойной удар: зарубежные компании в Китае сильно пострадали от торговой войны

Первые сто дней президента Дональда Трампа становятся не триумфом для него, а, скорее, провалом. Худшего правления США не переживали со времен Второй мировой войны.

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