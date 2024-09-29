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ВС России за сутки отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу под Курском

ВС России за сутки отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу под Курском

Вооружённые силы России за сутки предотвратили шесть попыток прорыва ВСУ через государственную границу в Курской области, а также отразили пять контратак в направлении населённых пунктов Любимовка, Кремяное, Плехово, Ольговка и Погребки, сообщили в российском Минобороны.

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