ВС России за сутки отразили шесть попыток прорыва ВСУ через границу под Курском

Вооружённые силы России за сутки предотвратили шесть попыток прорыва ВСУ через государственную границу в Курской области, а также отразили пять контратак в направлении населённых пунктов Любимовка, Кремяное, Плехово, Ольговка и Погребки, сообщили в российском Минобороны.
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