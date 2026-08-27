РФ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве

Россия объявила персоной нон грата сотрудника посольства Румынии в Москве. Об этом 27 августа сообщили в российском дипведомстве, уточнив, что мера стала ответом на высылку в конце июля сотрудника российского посольства в Бухаресте.
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