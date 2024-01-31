«Может обратят внимание на тварь?»: правнучка героя СССР Чкалова пожелала Москве бомбардировок

Наталья

Что же это получается, у фашиста зеленского дед участник ВОВ, у этой твари богдановой прадед герой ВОВ и таких ублюдков масса. Они постепенно вылазят из всех щелей. Со слов Себастьяна Бранта "... ребенок учится тому, что видит у себя в дому, родители пример ему...", именно родители дурно воспитали своих отпрысков, привили ненависть не только к Родине, Отечеству, но даже к своим родным, давшим ублюдкам жизнь для того, чтобы они если не убивали сами, так мечтавших об этом. Что это, как назвать такое явление? И заграница непричем, не надо пенять на то, что там повлияли на воспитание. Если человек адекватный, учился в школе, видел, слышал, читал, то в его голове никогда не созреет предательство, ненависть, убийства, насилие и пр. Отсюда вывод: подобных богдановой, зеленскому, ницой, быкову, чубайсу, навальному и пр. ублюдкам имя - бесы. Их нельзя перевоспитать, переубедить, их необходимо всех переселить на необитаемый остров или уничтожить. В противном случае, они будут размножаться и представлять опасность для всей планеты.