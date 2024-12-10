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На суде сообщили о взятке вице-мэру Барнаула Шеломенцеву от еще одного перевозчика

На суде сообщили о взятке вице-мэру Барнаула Шеломенцеву от еще одного перевозчика

Один из свидетелей рассказал следствию, что барнаульский перевозчик Николай Усольцев якобы передал замглавы Барнаула через Сергея Щукина 600 тысяч рублей Имя еще одного барнаульского перевозчика "всплыло" 10 декабря 2024 года на суде против Олега Бесчастного, которого обвиняют в даче взятки экс-заместителю мэра Барнаула Антону Шеломенцеву.

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