Reports: Army Secretary Driscoll submits resignation

Army Secretary Dan Driscoll submitted his resignation Monday to the Trump administration after months of tension with Defense Secretary Pete Hegseth.
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