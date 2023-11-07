Журнал о бизнес...
MainНовое
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал о бизнесе и инвестициях

36 подписчиков

Продажи товаров повседневного спроса и продуктов через интернет выросли в 1,5 раз

Продажи товаров повседневного спроса и продуктов через интернет выросли в 1,5 раз

Интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания в России за девять месяцев 2023 года выполнили в 1,5 раза больше заказов чем годом ранее, а в денежном выражении рынок увеличился в 1,4 раза, подсчитали аналитики агентства Data Insight.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх