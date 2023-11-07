Продажи товаров повседневного спроса и продуктов через интернет выросли в 1,5 раз

Интернет-магазины и сервисы доставки продуктов питания в России за девять месяцев 2023 года выполнили в 1,5 раза больше заказов чем годом ранее, а в денежном выражении рынок увеличился в 1,4 раза, подсчитали аналитики агентства Data Insight.