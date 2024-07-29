Страх расширения конфликта на Ближнем Востоке толкает цены на нефть вверх Татьяна АрестоваЦены на нефть выросли 29 июля, компенсируя часть потерь предыдущей недели, на фоне опасений о расширении конфликта на Ближнем Востоке после ракетного удара по израильским Голанским высотам.