When to Plant Perennials in Colorado: A Month-by-Month Guide

January and February: Planning, Not PlantingMarch: The Soil Wakes UpApril: The Real Planting Window OpensMay: Peak Planting SeasonJune: Fill In the GapsJuly: Maintenance ModeAugust: A Quiet LullSeptember: The Second Planting Season BeginsOctober: Last Call Before FrostNovember: Wrap-Up and WinterizingDecember: Rest and ReflectA Few Notes on Colorado’s Quirks .
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