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Судно неясного назначения: замечен новый китайский «стелс»-катамаран

Судно неясного назначения: замечен новый китайский «стелс»-катамаран

В двух китайских портах было замечено новое китайское «стелс»-судно, ранее не попадавшее в поле зрения.

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