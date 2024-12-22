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Многоженство не решит демографическую проблему в России, считает РПЦ

Многоженство не решит демографическую проблему в России, считает РПЦ

Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что многоженство не является эффективным решением для преодоления демографического кризиса в России.

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