Многоженство не решит демографическую проблему в России, считает РПЦ

Заместитель главы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что многоженство не является эффективным решением для преодоления демографического кризиса в России.
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