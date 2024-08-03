Мигранты напряглись: Избитый депутат Госдумы потребовал пересмотра гражданства всех "новых россиян"

Ю Юрий Тотальная проверка всех пришлых иностранцев за последние 10 лет. Всех их жен и детей вернуть домой , откуда приехали. Всех чиновников, кто устроил такой " завоз" проверить на " вшивость" , нещадно оштрафовать и уволить со службы. В дальнейшем , никому никакого гражданства , бесплатной медицины и социальной поддержки. Отработал срок по контракту и домой. И никаких семей. А за работодателем постоянный контроль и ответственность за нарушения.

В К А дума, как всегда безмолвствует! Значит мало приложили.