Михаил Матвеев считает, что ревизии подлежат паспорта, выданные приезжим за последние десять лет.
Мигранты напряглись: Избитый депутат Госдумы потребовал пересмотра гражданства всех "новых россиян"
Комментарии
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Ю
Юрий
Тотальная проверка всех пришлых иностранцев за последние 10 лет. Всех их жен и детей вернуть домой , откуда приехали. Всех чиновников, кто устроил такой " завоз" проверить на " вшивость" , нещадно оштрафовать и уволить со службы. В дальнейшем , никому никакого гражданства , бесплатной медицины и социальной поддержки. Отработал срок по контракту и домой. И никаких семей. А за работодателем постоянный контроль и ответственность за нарушения.
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7 час.
В К
А дума, как всегда безмолвствует! Значит мало приложили.
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4 час.
Людмила Ненашева
В первую очередь лишить всех социальных благ. Люди, не проработавшие ни одного дня в России, получают пенсии. Живут в своей стране и раз в год приезжают за российской пенсией. Как можно учить детей, если они не знают русского языка? Учитель, ориентирующийся на этих детей, делает дебилами всех остальных.
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4 час.
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