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FiNE NEWS

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Один из ковчегов с мощами Дмитрия Донского оставят в Кремле

Один из трёх ковчегов с мощами святого князя Дмитрия Донского будет постоянно находиться в Архангельском соборе Московского Кремля.

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