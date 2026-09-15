Нескучные техно...
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Нескучные технологии

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Ученые нашли способ победить недосып

Ученые нашли способ победить недосып

Недосып напрямую бьёт по способности мозга фиксировать новую информацию и осваивать навыки. Физическая нагрузка частично компенсирует последствия бессонной ночи.

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