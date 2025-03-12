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Вместо тысячи слов: Россия наносит ракетные удары по Кривому Рогу. Первые кадры

Вместо тысячи слов: Россия наносит ракетные удары по Кривому Рогу. Первые кадры

Россия в эти минуты наносит ракетные удары по Кривому Рогу. В свете переговоров США и Украины, вероятно это может быть намёком – вместо тысячи слов.

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Комментарии
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Ю
Юрий Зубрин
Вполне ожидаемо ,что Россия не оставит без ответа выходку Украины и не оставила ! По поводу &quot; подписантов &quot;-&quot;просроченый&quot; дал понять всем сторонам переговорного процесса ,что это перемирие будет просто &quot;затишьем перед бурей&quot;,дал понять своим &quot;хозяевам&quot; какого мерзавца они вскормили,ну ,а Россия сама для себя сделает выводы,не поддаваясь на &quot;елей&quot; ,который льют США...И последнее -веры &quot; просроченому и его холуям &quot;нет и не должно быть .....
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