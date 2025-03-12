Вместо тысячи слов: Россия наносит ракетные удары по Кривому Рогу. Первые кадры

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Юрий Зубрин

Вполне ожидаемо ,что Россия не оставит без ответа выходку Украины и не оставила ! По поводу " подписантов "-"просроченый" дал понять всем сторонам переговорного процесса ,что это перемирие будет просто "затишьем перед бурей",дал понять своим "хозяевам" какого мерзавца они вскормили,ну ,а Россия сама для себя сделает выводы,не поддаваясь на "елей" ,который льют США...И последнее -веры " просроченому и его холуям "нет и не должно быть .....