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Нижегородская правда

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Москва создаёт продукцию, востребованную в большинстве регионов России

Москва создаёт продукцию, востребованную в большинстве регионов России

Высокотехнологичные разработки научно-технических центров, конструкторских бюро и заводов находят заказчиков в самых разных сферах: образовании, здравоохранении, ЖКХ, транспорте и других, — рассказал член Бюро Высшего совета «Единой России», мэр Москвы.

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