Янник Синнер, возможно, состоит в отношениях с Анной Калинской

Победитель Открытого чемпионата Австралии – 2024, вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер состоит в романтических отношениях с 26-м номером рейтинга WTA, россиянкой Анной Калинской, заявляет La Gazetta dello Sport.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии