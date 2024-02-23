Литовкин – о захвате M1150 Assault Breacher ВСУ: "будем использовать"

Global Look Press/US Army/via Globallookpress.com Российские специалисты будут изучать редкую инженерную машину M1150 Assault Breacher, которую ВСУ потеряли под Авдеевкой, чтобы использовать в своих целях, рассказал в беседе с "Известиями" военный эксперт Виктор Литовкин.
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