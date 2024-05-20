Начальник спасательной станции «Серебряный бор» провел для школьников экскурсию

Начальник станции Ярослав Черногоров провел экскурсию для школьников, рассказал об истории создания спасательной службы на воде, о работе спасателей в современных условиях, о необходимости соблюдения правил поведения на воде.
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