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Трамп: США и Дания подпишут новое соглашение по безопасности Гренландии

Трамп: США и Дания подпишут новое соглашение по безопасности Гренландии

Президент США Дональд Трамп объявил о заключении соглашения с Данией и Гренландией, которое дает Вашингтону «постоянный контроль над безопасностью» полуавтономной датской территории и право наращивать там военное присутствие.

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