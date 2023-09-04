Разведывательные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации в рамках ведения сражений на Марьинском участке линии боевого соприкосновения занимаются уничтожением находящихся в укреплениях боевиков нацистских формирований киевского режима.
Разведывательные подразделения Вооружённых сил Российской Федерации в рамках ведения сражений на Марьинском участке линии боевого соприкосновения занимаются уничтожением находящихся в укреплениях боевиков нацистских формирований киевского режима.
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