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Спички - не игрушка

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Россия, дай порулить

Россия, дай порулить

Виктор Анисимов Виктор Анисимов  Просрав свою страну некие люди называющие себя южнорусскими, решили что они достойны порулить и Россией, ну а что, опыт управления есть, Украину они успешно просрали, теперь и за Северного соседа не грех приняться.

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