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Flight operations resume at Northeast airports after telecom lines repaired

Flights at five major airports in the Northeast have resumed Monday evening, hours after equipment outages caused many cancelations and delays.

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