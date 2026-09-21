Flight operations resume at Northeast airports after telecom lines repaired

Flights at five major airports in the Northeast have resumed Monday evening, hours after equipment outages caused many cancelations and delays.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Russian victory i...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым