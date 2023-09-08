Психологи из Нидерландов и Великобритании провели исследование и выяснили, что длительное сексуальное воздержание может привести к тому, что мужчина начнёт ненавидеть женщин.
Почему инцелы ненавидят женщин
Комментарии
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В
Воробей
- "длительное сексуальное воздержание может привести к тому, что мужчина начнёт ненавидеть женщин. " Это определённо указывает на то, что идеология инцелства, и разные её аналоги, является объективно психологически и затем физиологически вредной для мужчин. Моя же теория о фрагментированных женщинах не имеет этого недостатка. Согласно ей женщины ни в чём на сознательном уровне не виноваты, но становятся первыми жертвами условий, постоянно имеющих место в современном социуме западного типа.
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16 час.
Владимир Соколов
тогда у нас все срочники должны быть инцелы 😂. странные исследователи даже не допускают мысли , что дело не в сексе ,а в отношениях между М и Ж.
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14 час.
Сергей Бикеев
Да при чем здесь воздержание? За что вас любить если любая тварь может тебя на долгие годы упрятать за решетку и даже если клевета вскроется, то ей ничего за это не будет. Пример - Шурыгина.
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11 час.
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