Почему инцелы ненавидят женщин

В Воробей - "длительное сексуальное воздержание может привести к тому, что мужчина начнёт ненавидеть женщин. " Это определённо указывает на то, что идеология инцелства, и разные её аналоги, является объективно психологически и затем физиологически вредной для мужчин. Моя же теория о фрагментированных женщинах не имеет этого недостатка. Согласно ей женщины ни в чём на сознательном уровне не виноваты, но становятся первыми жертвами условий, постоянно имеющих место в современном социуме западного типа.

Владимир Соколов тогда у нас все срочники должны быть инцелы 😂. странные исследователи даже не допускают мысли , что дело не в сексе ,а в отношениях между М и Ж.