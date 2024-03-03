Может, нам еще Солженицын-центр поставить? В Кисловодске, где родился "великий учитель". Или даже - в Москве, где он стал жить после эмиграции.
Удрал сразу, с паспортом США. Ермолай Солженицын, сын своего отца
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Сами заполняли анкету или подслушали или подсмотрели?Подобные анкеты заполняли,УКГБ проверяли.Потом выдавали допуск к секретам или сов.секретам.
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16 мин.
roudenkos Руденко Светлана
Солженицын -мразь, сынки в него, мерзкий памятник в Кисловодске - прекрасном городе
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12 мин.
Михаил Васильев
Чмо, ты по русски научись писать, а потом свои вопросики задавай!
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1 мин.
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